Météo extrême : Sous une chaleur de plomb, la Grèce combat trois feux de forêts géants

Le pays est frappé depuis par des températures caniculaires qui dessèchent la végétation et attisent les incendies. Des centaines d'habitants et de touristes ont notamment été évacués à Lesbos.

Sur l’île de Lesbos, un feu s’est déclaré samedi, provoquant l’évacuation de centaines de touristes et d’habitants de la station balnéaire de Vatera.

La Grèce est la proie des flammes. Trois importants incendies se sont déclarés sur le Péloponnèse et sur l’île de Lesbos.

La Grèce luttait dimanche contre trois importants incendies de forêt dans le Nord, le Sud et l’Est, et craignait de nouveaux sinistres en raison de la vague de chaleur qui s’abat sur le pays. Depuis samedi, la Grèce est touchée par des températures caniculaires prévues pour durer dix jours. Le thermomètre pourrait monter jusqu’à 42°C dans certaines régions, faisant craindre d’autres incendies.

Sur l’île de Lesbos, le feu qui s’est déclaré samedi, provoquant l’évacuation de centaines de touristes et d’habitants de la station balnéaire de Vatera, continuait de faire rage, selon les pompiers. Au moins quatre habitations ont été détruites, selon la chaîne étatique ERT. Dans le nord du pays, les pompiers, assistés par des volontaires, continuent de lutter pour le quatrième jour consécutif contre un violent incendie dans le Parc national Dadia, le plus grand site Natura 2000 de Grèce, connu pour sa colonie de vautours. Le feu, exceptionnellement difficile selon le porte-parole des pompiers Yiannis Artopoios, a forcé les autorités à évacuer le village de Dadia samedi soir.

Le village de Mati craint de revivre la tragédie de 2018

Dans le Péloponnèse, le village de Chrysokelaria a dû être évacué samedi soir en raison d’un incendie près de Koroni que les pompiers tentaient de combattre dimanche. Mercredi, un feu de forêt dans des montagnes près d’Athènes avait endommagé des habitations et forcé plusieurs centaines de personnes à partir, à quelques kilomètres du village côtier de Mati, théâtre en 2018 par la pire catastrophe provoquée par un feu de forêt en Grèce, qui avait fait 102 morts.

La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. L’année dernière, une vague de chaleur et des feux de forêt avaient détruit 103 000 hectares et causé la mort de trois personnes en Grèce.