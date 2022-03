«South Park m'a tué»

Fidèle à ses habitudes, la série déjantée américaine s'en est pris à une nouvelle célébrité. Après Barbra Streisand et Britney Spears, c'est au tour de Kanye West de se faire humilier...

Costume moulant vert fluo, attitude effiminée et ayant enfin le courage d'afficher son homosexualité. Voici la manière dont les créateurs de la série ont dépeint le chanteur dans un épisode diffusé la semaine dernière. Et cerise sur le gâteau, Kanye West apparaît en gay extraverti amoureux d'un poisson, avec en musique de fond "I know that I'm a gay fish"...