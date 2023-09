Khloé Kardashian à la rescousse d'un top plus-size: «Tu es parfaite»

«Tu es parfaite comme tu es», a écrit Khloé Kardashian sur Instagram. «N’oublie jamais que ton âme scintille, que ton sourire est magique et que ton cœur est pur», a-t-elle conclu dans son message. Une démarche forte qui a forcément un gros impact quand on est suivie par plus de 311 millions d'abonnés. Un geste qui a touché en plein cœur la principale intéressée, Remi Bader, influenceuse et mannequin plus-size. «Je t'aime tellement», a-t-elle répondu.