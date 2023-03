«Souvent je revois la scène, cette personne allongée sur les rails»

Le 2 février dernier, vers 17h15, Mohamed Cheglal n'avait pas hésité une seconde au moment de traverser les voies en gare d'Ettelbruck, pour porter secours à un homme tombé sur les rails . Un geste instinctif pour remonter la victime saine et sauve sur le quai. Une séquence d'à peine «trois ou quatre minutes» mais qui marquera à jamais la vie de ce frontalier français de 49 ans, qui vit à Mont-Saint-Martin.

Lundi, un peu plus d'un mois après les faits, Mohamed a reçu les félicitations officielles de la commune d'Ettelbruck, au cours d'une cérémonie d'une heure en son honneur. Jean-Paul Schaaf, le bourgmestre, a salué le «geste altruiste, courageux et exemplaire» de l'employé d'une société luxembourgeoise de restauration collective, qui attendait ce jour-là son train pour rentrer chez lui, après une mission professionnelle à Ettelbruck.

«Un jour on peut être celui qui a besoin d'être aidé»

«Souvent je revois la scène, je revois cette personne allongée sur les rails», confie Mohamed, qui n'a jamais eu depuis de nouvelles de l'homme qu'il a relevé et porté avant l'arrivée imminente d'un train en gare. «Cela peut nous arriver à tous, un jour on peut être celui qui a besoin d'être aidé. C'est l'altruisme et la solidarité inculqués par ma maman, décédée il y a quelques mois». Le certificat reçu lundi, mentionnant un acte «sous péril de sa propre vie», trônera en bonne place dans la maison familiale.