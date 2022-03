Sécurité routière : Soyez prêts, la police va contrôler à foison

LUXEMBOURG - La police va effectuer, la semaine prochaine, des contrôles de véhicules et de papiers de bord sur les routes. Prudence si vous voulez éviter de payer une amende.

En complément à ces contrôles, la campagne du mois de janvier visera encore une fois la bonne lisibilité ainsi que le bon état général des plaques d'immatriculation, la bonne visibilité (voir et être vu) et le respect de l'environnement et de la tranquillité publique. S'agissant de l'environnement, la police rappelle qu'il est interdit pendant la période hivernale de laisser tourner le moteur de son véhicule jusqu'à ce que l'habitacle soit chauffé ou les fenêtres dégivrées.