En Croatie: «Soyez virils»: des catholiques déclenchent un tollé

Ce mouvement d'hommes ultra-catholiques, appelé «Soyez virils», monte en puissance dans le pays des Balkans où l'Église catholique et les valeurs traditionnelles restent bien ancrées. Mais les idées de ces «agenouillés», comme les baptisent leurs contempteurs, franchissent la ligne rouge pour beaucoup de défenseurs des droits: ils prônent l'abstinence sexuelle avant le mariage, l'interdiction absolue de l'avortement et exigent que les femmes se vêtent avec modestie.

«Les femmes doivent s'assurer qu'elles n'incitent pas les hommes au péché par leur comportement et leurs vêtements», a déclaré en janvier à la télévision locale Bozidar Nagy, prêtre favorable au «projet Soyez virils». Et de citer un théologien croate du XXe siècle qui estimait que «le fait de recouvrir les femmes dans l'islam est quand même une bonne chose». Le mouvement a refusé de répondre aux questions de l'AFP, soulignant que les agenouillés se consacraient «exclusivement à la prière».

Ce groupe est dans le droit fil des nombreux courants conservateurs masculinistes ayant émergé ces dernières années à travers le monde pour dénoncer les droits LGBT+, le féminisme et le «wokisme», terme utilisé à droite pour dénoncer une supposée complaisance de la gauche envers les revendications des minorités. Des mouvements similaires sont apparus en Europe de l'Est, y compris en Pologne et en Serbie, pour exiger le retour aux valeurs traditionnelles et dénoncer les valeurs progressistes tout en réclamant l'interdiction de l'IVG.