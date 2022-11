Bande dessinée: «Space Punch» fait un gros plan sur un combat de boxe

Pour consacrer un album entier à un match de boxe, «il faut savoir faire des scènes différentes et varier les plans», reconnaît l’auteur ZD, qui sera présent samedi au Salon de la BD et du manga, au Lycée Vauban, à Luxembourg. La boxe est venue «assez naturellement dans le scénario», reprend l’auteur. «Je voulais un sport initiatique. J’ai choisi la boxe, car il s’agit d’un sport noble. En plus, c’est très visuel», détaille-t-il. Il s’est aussi inspiré de «Hajime no Ippo», un manga sur le noble art. ZD regarde «parfois ce sport, sans être assidu». Pour l’album, il a visionné «des vidéos techniques» et s’est fait conseiller par «un ami boxeur amateur».