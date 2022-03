Concert à la Rockhal : Spandau Ballet

L’essentiel offre à 10 personnes 2 tickets pour leur concert!

Juste après le succès énorme au Royaume-Uni de leur film " Soulboys Of The Western World ", Spandau Ballet annoncent leur retour sur la scène avec une tournée d'arènes en 2015, y compris une escale très attendue à la Rockhal le 22 mars. De retour pour la première fois depuis la tournée de réunification en 2009, ils sont à nouveau le groupe le plus chaud du Royaume-Uni.