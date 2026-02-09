Spécial Saint-ValentinRemporte ton séjour d'exception en amoureux!
Évade-toi le temps d'un week-end à deux: massage, dîner, nuit d'hôtel, petit-déjeuner et un coffret Sisley. Le tout signé Casino 2000, Mondorf Domaine Thermal et Paris 8.
Saint-Valentin
Mondorf-les-Bains
Pour la Saint-Valentin, Casino 2000, le Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains et Paris 8 Haute Parfumerie offrent à un couple chanceux un week-end tout compris!
Le Domaine Thermal te propose une parenthèse magique avec un forfait «Love & Spa» comprenant deux soins SPA:
Un massage Time Together à vivre à deux dans le même salon privatif: pour une durée de 25 minutes, plongez dans la détente totale.
Un bain impérial aux fleurs de roses: à vivre à deux dans la même baignoire et avec une coupe de crémant par personne, profitez du calme et de l'odeur envoûtante des roses.
Incluant un accès d'une journée entière à l'ensemble des activités Wellness & Fitness: piscine d'eau thermale à 36°C, piscine d'eau douce, saunas, hammams, zones de détente, cours collectifs en salle ou en piscine, rituels d'Aufguss, fitness…
Pour prolonger le week-end, le Casino 2000 t'offre un pack «Gourmandise et Raffinement» comprenant:
Un menu trois plats au restaurant Les Roses pour poursuivre la journée sur une note culinaire enchantée.
Une nuit en chambre double pour clôturer la journée détente.
Un petit-déjeuner buffet pour se régaler après une bonne nuit de sommeil.
Pour couronner ce week-end d’exception, repars avec un coffret Sisley exclusif offert par Paris 8 Haute Parfumerie, d’une valeur de 900 €, comprenant:
Sisleÿa L’Intégral anti‑âge
Sisleÿa L’Intégral anti‑âge Crème contour des yeux et des lèvres
Eau d’Eliya
Hair rituel by Sisley Masque soin régénérant
Participe ci-dessous et remporte ce séjour d’exception offert par L’essentiel, Casino 2000, Mondorf Domaine Thermal et les parfumeries Paris 8, et vis avec ta moitié une expérience inoubliable!
Participe ici
