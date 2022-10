La présidente de l'OGBL ajoute que le chef du gouvernement n'a pas non plus cité le droit du travail. «Comment vont évoluer les salaires des gens?», se demande-t-elle.

Nora Back, la présidente de l'OGBL est l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio cette semaine. Face à Jean-Luc Bertrand, elle revient sur les éléments qui ont convaincu le syndicat d’accepter l’accord tripartite. «On a obtenu gain cause sur l'index, donc on est satisfait de l'accord», précise la présidente. Les partenaires sociaux et le gouvernement ont signé l’accord tripartite mercredi 28 septembre. Mais ce n'était pas gagné. Dans la tripartite de mars, «il n'y avait rien pour les salariés, les retraités, il n'y avait aucune mesure pour les aider. Cette fois-ci, il y a des mesures, admet-elle. On a eu des baisses des prix de l'énergie, (…) le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, du mazout et de la TVA…»