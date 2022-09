Bande dessinée: Spirou part en mission dans une cité sous-marine

«C’est forcément intimidant de reprendre un personnage comme Spirou», explique Benjamin Abitan, l’un des scénaristes de «La mort de Spirou», interrogé par L’essentiel. Surtout pour quelqu’un qui «ne vient pas du monde de la BD». Ce qui ne l’a pas empêché de signer avec Sophie Guerrive et le dessinateur Olivier Schwartz un album d’une grande épaisseur, tout à fait dans l’esprit de la série.

L’éditeur «voulait revenir aux fondamentaux, en repartant du Spirou de Franquin», éclaire-t-il. Il rappelle que Dupuis a souvent fait appel à des débutants pour sa série phare, comme cela avait été le cas de Franquin, le plus célèbre père du personnage créé par Rob-Vel. Le résultat est un album qui multiplie les références au genre, avec des apparitions de M’oiselle Jeanne, comparse de Gaston Lagaffe, lui-même souvent cité, ou encore de Seccotine. Benjamin Abitan évoque «des références pas toujours conscientes», mais les clins d’œil à Tintin sont flagrants, notamment lorsque Spirou et Fantasio plongent vers une épave.

«A-t-on encore besoin de lui?»

Car l’intrigue se passe autour d’une mystérieuse cité sous-marine, nid à touristes autour duquel semblent se tramer de drôles de choses. Tout semble propre et magnifique, les vacanciers profitent d’un paysage sous-marin époustouflant. Mais en arrière-plan se cache un scandale écologique, que Spirou et Fantasio tentent de démasquer. Les héros s’attaquent donc à la thématique de l’environnement. «La série s’est toujours intéressée au moment, à l’actualité. C’est pour cela que l’on a évoqué les déchets, le réchauffement et les serveurs qui réchauffent l’atmosphère», lance Benjamin Abitan.