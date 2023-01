Bande dessinée: Spirou rend hommage au monde de la BD

Spirou croise Fantasio, mais aussi Haddock, Lucky Luke, Buck Dany, les Schtroumpfs, Titeuf ou encore Obélix. C’est ce qu’ont imaginé Jul et Libon dans leur interprétation du Groom, avec l’album «Spirou chez les fous». Le héros part à Angoulême à la recherche de Fantasio, qui n’a plus donné signe de vie depuis son départ de Belgique.

Après Lucky Luke, Spirou

Jul reste fidèle à son humour caractéristique, fait de jeux de mots et de situations totalement décalées. Il a laissé le dessin à Libon, même s’il semble être l’auteur de quelques cases censées se dérouler dans le passé. Spirou et Fantasio sont confrontés à une situation inédite et inattendue pour eux: le monde carcéral. Celui-ci n’est pas dépourvu de charlatans et d’ambitieux prêts à tout, mais les deux héros ne sont jamais à court d'idées pour tenter de s’en sortir.