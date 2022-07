Bande dessinée: «Spirou reste un grand enfant»

Émile Bravo, auteur de «Spirou, l’espoir malgré tout»: Le premier tome, «Le journal d’un ingénu» (2008), devait être un album unique. Finalement, la série dérivée de Spirou s’est développée et l’éditeur m’a proposé de développer mon histoire. J’ai alors écrit et découpé un récit de 300 pages. Avant de le dessiner, l’éditeur m’a proposé de le scinder en quatre épisodes, afin de limiter l’attente. Le travail a quand même pris neuf ans!

Évidemment, par sa vision de la guerre, de l’identité. Cela a été un choc, petit, quand mon père m’a expliqué: "Sans Hitler et Mussolini, tu ne serais pas là". Cela fait relativiser et nous rend humbles sur les choses de la vie!

Mon idée est de dire qu’il ne faut pas juger, qu’il faut replacer dans le contexte de l’époque. En 1940, tout le monde pensait que l’Allemagne allait gagner la guerre et personne n’avait compris la vraie face du nazisme. Nous ne connaissions pas les faits comme aujourd’hui. La situation était délicate et il a fallu que les gens subissent un traumatisme pour qu’ils évoluent.

Le passage de l’enfance à l’adolescence est très important. D’ailleurs, beaucoup de gens restent bloqués à l’adolescence, le monde est souvent adolescent. Cela explique une partie des désordres du monde, car ce qui va mal est souvent lié à des comportements égocentrés, typiques de l’adolescence. Je pense à Vladimir Poutine et sa quête de virilité…

Il reste un grand enfant et il n’intègre pas complètement le monde des adultes. C’est pour cela que dans mon récit, il refuse de se battre et de tuer des gens, notamment quand Fantasio lui propose de prendre un fusil. Quand il embarque pour Auschwitz, il ne va pas au bout, car ce n’est pas son monde. En plus, il aurait difficilement pu se sortir d’une telle épreuve.