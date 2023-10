Sport auto: C’est la première femme à intégrer le programme de McLaren

Bianca Bustamante est une jeune femme très occupée. Cette année, elle a participé aux championnats de Formule 4 aux Émirats et en Italie, à l’USF Juniors aux États-Unis et aussi à la F1 Academy, qui réunit les meilleures pilotes féminines. Dans cette dernière compétition de plus en plus médiatique, elle a conduit une Prema Racing en 2023, glanant deux victoires, une pole position et quatre podiums en tout. Elle est actuellement 7e du classement général. De quoi attirer les regards d’écuries plus huppées, au vu de son jeune âge.