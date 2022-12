Rester en forme: Sport: comment rester motivé? Le coach des stars vous donne ses conseils

Adapter ses exercices en fonction de son niveau de stress et de sa qualité de sommeil est important pour ne pas s’épuiser.

En effet, il prépare des programmes sportifs sur-mesure qu’il adapte aux envies et aux objectifs des stars, mais également à leur santé. Cela permet que ses clients ne soient épuisés en plein milieu de leur séance.

Quatre indicateurs

«Il faut prendre la température». Même s’il explique qu’il n’est pas nécessaire de se munir d’un thermomètre avant chaque séance de sport, il précise qu’il est important de se poser quatre questions avant de commencer ses exercices: comment se sentons-nous? Sommes-nous stressés en ce moment? Est-ce que nous travaillons beaucoup? Et comment dormons-nous en ce moment? «Ce sont des indicateurs pour savoir si vous êtes prêts à vous entraîner. L’exercice peut ajouter du stress et perturber votre humeur et affecter, ensuite, votre motivation».