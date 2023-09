Est-ce dangereux de faire trop de gainage?

Plus c’est long, plus c’est bon! L’adage ne s’applique pas toujours au gainage. On fait le point avec une coach sportive.

À force de faire la planche, le dos peut en pâtir GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Si vous avez déjà fait la planche, vous n’êtes pas sans savoir que cet exercice fait partie des plus efficaces, mais aussi des plus difficiles à réaliser. Il n’est donc pas étonnant que certains se lancent le défi de faire la planche pour clôturer une séance d’entraînement. Une croyance populaire veut en effet que celui ou celle qui tient le plus longtemps est en meilleure forme physique.

Le record du monde de planche abdominale est de neuf heures, 38 minutes et 47 secondes. Il a été établi par le Tchèque Josef Šálek, à l’âge de 53 ans. Il est évident que ce record ne doit pas devenir votre objectif de performance sportive. Mais est-il au juste conseillé de tenir le plus longtemps possible?

Désirée Leutenegger, coach personnel en Suisse, nous indique les points auxquels il faut faire attention lorsqu’on fait la planche abdominale, afin de muscler au mieux son corps.

Quelles parties du corps muscle-t-on en faisant du gainage?

On muscle avant tout les muscles du tronc, c’est-à-dire le thorax et l’abdomen, mais également les bras, les épaules, la poitrine et les cuisses. Il s’agit d’un exercice statique qui fait travailler l’ensemble du corps et qui minimise le risque de blessure. Le gainage peut être effectué à différents niveaux. Le plus important est de se familiariser dans un premier temps avec les exercices et d’augmenter la difficulté progressivement.

Quelle est la durée idéale d’une séance de gainage?

Tout dépend de la condition physique de la personne. Il est important de démarrer en douceur et d’augmenter la durée progressivement. On développe du muscle dès la première seconde de pratique. En tout cas, si le gainage est pratiqué régulièrement, ses effets positifs se feront déjà sentir au bout de quelques jours.

Les défis de gainage sont amusants. Mais il faut toujours veiller à adopter la bonne posture. PEXELS/MIKHAIL NILOV

Peut-on partir du principe que plus on tient longtemps, mieux c’est?

Non, la qualité l’emporte sur la quantité. À partir du moment où l’exercice n’est plus effectué correctement, il faut arrêter. En adoptant une mauvaise posture, on risque de se faire mal au dos.

C’est-à-dire?

Si l’exercice est mal réalisé, si l’on manque de force au niveau du tronc et si l’on exerce une pression au niveau du bas du dos, on va creuser ce dernier, ce qui va entraîner des douleurs au niveau des lombaires. La deuxième zone à risque est la région des épaules et de la nuque. Si la tête n’est pas maintenue dans la bonne position, des douleurs et des crampes peuvent rapidement survenir à ce niveau.

L’experte sportive montre comment bien réaliser la planche abdominale. JOYFIT.CH

À quoi faut-il veiller pour bien faire la planche?

Il est toujours bon de s’observer de profil dans un miroir. En revanche, si celui-ci est placé en face, on va être obligé de redresser la tête, ce qui n’est pas bon pour la nuque. Il est important de maintenir le corps le plus droit possible, de la tête aux pieds. Pour y parvenir, il faut contracter les muscles abdominaux, c’est-à-dire rentrer le ventre vers la colonne vertébrale, contracter les muscles fessiers et amener le haut du corps parallèlement au sol. Les coudes doivent se trouver dans l’axe des épaules, les deux avant-bras doivent être parallèles et le regard doit être dirigé vers les mains. Les pieds sont espacés de la largeur des hanches.

Peut-on atteindre son objectif sportif en faisant uniquement du gainage?

Vous n’allez pas obtenir un corps de rêve en ne faisant que du gainage. Ce n’est qu’en variant les activités physiques et en associant cardio et renforcement musculaire que l’on peut atteindre un objectif personnel. Le gainage est cependant un bon exercice, très efficace. Il permet de renforcer sa perception corporelle, d’obtenir une silhouette harmonieuse est c’est une excellente façon de clôturer une séance d’entraînement.