Le foot luxembourgeois rattrapé par le vieux démon du racisme

«Les insultes racistes sont clairement inacceptables et n’ont pas de place dans le sport, ni dans notre société». Trois jours après la bagarre générale lors du match Rumelange-Medernach (Promotion Honneur) présumément provoquée par les insultes racistes d'un spectateur envers un joueur, le ministère des Sports a condamné «de manière catégorique et inébranlable toute forme de violence et de discrimination dans toutes les disciplines sportives», dans une réponse aux questions de L'essentiel.