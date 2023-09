Fitness: Pourquoi muscler ses fesses est bon pour la santé

En conséquence, la plupart des gens ajoutent des exercices de renforcement musculaire des fessiers à leur programme d’entraînement sportif afin d’avoir des fesses bien rondes et faire bonne figure, notamment en leggings. D’où le grand nombre de squats, de hip thrusts (poussées de hanche) et de fentes dans la routine d’entraînement. Mais saviez-vous que des fesses musclées présentent des avantages qui vont bien au-delà du côté esthétique?

Avantages de fesses bien musclées

Le groupe musculaire des fessiers est constitué du grand fessier (gluteus maximus), du moyen fessier (gluteus medius) et du petit fessier (gluteus minimus), le gluteus maximus étant l’un des plus grands muscles du corps. Il constitue la base de la colonne vertébrale.

Une faiblesse musculaire ou un déséquilibre à ce niveau peut entraîner des mauvaises postures et des tensions et augmenter le risque de blessures. Selon Brian Klepacki, entraîneur sportif et auteur de «Unlock your Glutes», un renforcement conscient des fessiers contribue à l’équilibre de la colonne vertébrale et du reste du corps, de sorte que tout fonctionne comme il faut et à avoir une posture droite malgré de longues heures passées en position assise.