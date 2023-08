Retour de la Sudstroum Escher Kulturlaf, la course culturelle du sud du Luxembourg

Course

Le 2 septembre

Avis aux amateurs de course à pied, la Escher Kulturlaf revient pour sa 17e édition à Esch-Belval pour sa course annuelle. Entre le semi-marathon, le 10 milles, le 10 km et le 1 km, tu as un large choix pour te dépenser à ton rythme. Sur place, des musiciens et groupes musicaux accompagneront les coureurs. De nombreuses activités pour les enfants et bien d'autres surprises agrémenteront la journée.