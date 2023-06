Podcast: Spotify déçu, le contrat avec Harry et Meghan va prendre fin

Le couple a produit une seule série via leur marque de podcast Archewell Audio, depuis la signature de l’accord en 2020, pour un montant estimé à 20 millions de dollars. Ce programme, intitulé «Archetypes» et présenté par la duchesse de Sussex, a dominé plusieurs classements, les auditeurs se pressant pour écouter les conversations entre Meghan et des femmes influentes.