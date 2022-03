Covid-19 : Spotify prend des mesures face à la désinformation

Accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts, Spotify a annoncé des mesures, dimanche, pour éteindre l'incendie.

Le PDG et fondateur du numéro un mondial, Daniel Ek, a annoncé dans la soirée des mesures, dont l'introduction de liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid, qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Une mesure effective «dans les prochains jours», a-t-il promis.

«Sur la base des retours que nous avons depuis ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l'équilibre et donner accès à une information largement acceptée des communautés médicales et scientifiques», a déclaré le milliardaire suédois, dans un communiqué.