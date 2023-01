Musique : Spotify va supprimer 600 postes dans le monde

«Durant les prochaines heures, des entretiens individuels vont avoir lieu avec les employés concernés», a déclaré le directeur général et cofondateur du fleuron de la musique en ligne, Daniel Ek, dans un message en ligne. «Avec le recul, j'ai été trop ambitieux en investissant plus vite que notre croissance de chiffre d'affaires», écrit-il dans un message destiné aux employés. «Pour cette raison, nous réduisons nos effectifs d'environ 6% à travers le groupe», explique le patron du groupe coté à New York.