Plateforme audio : Spotify vise un milliard d'utilisateurs d'ici 2030

Le service audio en ligne vise un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars d'ici dix ans, ce qui reviendrait à quasiment décupler ses revenus.

En 2021, la société suédoise, cotée à New York, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros, soit 10,9 milliards de dollars. Elle comptait 422 millions d'utilisateurs en fin de premier trimestre 2022, ce qui en fait déjà, de loin, la plateforme audio la plus fréquentée au monde. Spotify table aussi sur une marge brute (chiffre d'affaires moins les coûts directement liés à l'activité) de 40% d'ici dix ans, alors qu'elle a évolué entre 25% et 26% ces derniers trimestres.