Cyclisme : Sprint sanglant au Tour de Suisse

L'arrivée de la 4e étape du Tour de Suisse a été marquée par une chute collective. L'Allemand Heinrich Haussler (Cervélo), souffre d'une «blessure profonde au coude droit».

Pour l'anecdote, c'est Alessandro Petacchi (Lampre) qui a remporté l'étape. Kim Kirchen et Andy et Frank Schleck terminent dans le peloton. Au classement général, Tony Martin (HTC-Columbia) conserve le maillot jaune de leader. Frank Schleck pointe à la 7e place à 13 secondes, Andy Schleck, à la 27e à 37 secondes et Kim Kirchen à la 60e à 3'13.