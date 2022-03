Sri Lanka: les affrontements se poursuivent

Au moins 116 personnes ont été tuées au cours d'une offensive de l'armée repoussée par les rebelles séparatistes tamouls dans le nord du Sri Lanka.

"L'armée du Sri Lanka a perdu plus de 100 soldats au combat et 400 autres ont été blessés", selon un communiqué des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

Il s'agit en tout cas des plus lourdes pertes en une seule journée pour les troupes de Colombo depuis une débâcle en octobre 2006 dans la même région de Jaffna. A l'époque, cette offensive ratée avait coûté la vie à 129 soldats, en avait blessé 515 autres et les autorités avaient revendiqué la mort de 200 Tigres tamouls.

Les deux camps s'affrontent tous les jours dans le nord du Sri Lanka - dont une partie forme un mini-État contrôlé de facto par la guérilla - et ils fournissent en général des informations contradictoires sur leurs combats. Les bilans sont jugés fantaisistes et sont invérifiables de sources indépendantes, le gouvernement bloquant tout accès aux lignes de front.