Icône de la "French Touch" : St Germain revient après dix ans de silence

Le musicien électronique Ludovic Navarre, icône de la «French Touch» sous le pseudonyme de St Germain au début des années 2000, se tourne désormais vers la musique malienne.

Ce prochain album, nommé également «St Germain», ne sera que le troisième du musicien électro, vingt ans après «Boulevard» et quinze ans après «Tourist», deux disques à la frontière du jazz et de l'électro qui ont imposé Ludovic Navarre comme l'un des porte-drapeaux de la "French touch" aux côtés de Laurent Garnier, Daft Punk, Cassius ou Air.

Pour son album «Tourist», sorti chez le prestigieux label jazz Blue Note et écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde selon Warner, cet adepte de la «house» avait réussi en 2001 le coup de force d'être récompensé par les Victoires à la fois en classique et en musiques actuelles.

Deux grands noms de la musique malienne

Après ce succès commercial et une longue tournée mondiale pendant deux ans, Ludovic Navarre a eu besoin d'une «longue pause pour se vider la tête» et pour explorer d'autres univers que le jazz, explique-t-il . Après avoir tâtonné et avoir un «peu galéré», le musicien a trouvé la révélation avec la musique malienne, se plongeant dans les sonorités des koras, des balafons et des n'gonis (instruments à cordes).