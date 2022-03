Staind présente un son à la fois rock et doux

Avec «The Illusion of Progress», Staind vient de sortir un album avec des chansons rock très variées. Les quatre musiciens du Massachusetts y ont rassemblé des titres rock mais plutôt lents où le chant d'Aaron Lewis reste toujours au centre.

Des chansons plus intimistes, proches des ballades, ne manquent pas non plus, comme «The Corner» avec une chorale en fond.