Au Kazakhstan : Stalactites au plafond après des coupures de courant par -30C

Au Kazakhstan : Stalactites au plafond après des coupures de courant par -30°C

Les autorités ont annoncé la fin jeudi d’un état d’urgence qui avait été décrété le 28 novembre, au lendemain d’un dysfonctionnement dans une centrale thermique qui a privé plusieurs quartiers de courant et de chauffage. Si la situation s’améliore peu à peu, le calvaire d’Ekibastouz, qui a été pendant la terreur stalinienne un immense camp de travail où a notamment été enfermé le célèbre écrivain et dissident soviétique Alexandre Soljenitsyne, a suscité une colère nationale.

Système datant de l’URSS

Face à la grogne sur les réseaux sociaux, le président Kassym-Jomart Tokaïev, qui a failli être renversé il y a près d’un an par des émeutes meurtrières, a limogé le gouverneur local et dépêché plusieurs hauts responsables sur place. Des radiateurs et des couvertures ont été envoyés des quatre coins du Kazakhstan. Et même au Kirghizstan voisin, où la situation énergétique n’est guère plus enviable, des fonds ont été collectés en soutien.