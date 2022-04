Tennis : Stan Wawrinka battu d’entrée à Monte-Carlo

Stan Wawrinka, 236e mondial qui tente de revenir sur le circuit après un an d'absence sur blessure, a remporté un set contre le fantasque Alexander Bublik (36e) avant de se faire éliminer 3-6, 7-5, 6-2, lundi au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Stan Wawrinka a donné l’impression d’avoir retrouvé son jeu sur la terre battue monégasque. Mais cela n’a pas suffi… AFP

Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo, et son deuxième match depuis son retour aux affaires, le Suisse Stan Wawrinka (37 ans/ATP 236) a alterné le bon (dans le premier set) et le moins bon (dans les deuxième et troisième sets). Il a fini par s’incliner en trois manches et 2h05’ de jeu face au Kazakh Alexander Bublik (24 ans/ATP 36). Le score: 6-3 5-7 2-6.

«Je suis content de mon match. C’est très positif. C’est bien mieux que ce que je pensais pouvoir faire aujourd’hui», a commenté le Suisse de 37 ans. «Je n’étais pas loin (de gagner). Au deuxième set, j’ai eu de vraies opportunités, j’aurais pu gagner. J’aurais aimé gagner pour pouvoir jouer un autre match», a-t-il ajouté.

Le Kazakh a remporté le match, mais il n'y avait pas 200 places d'écart entre les deux joueurs, car le Suisse a rappelé durant près de deux sets qu'il avait été N.3 à l'ATP et remporté trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière. «Je suis conscient que j’ai besoin de beaucoup d’entraînement, je dois travailler sur mon tennis et ma condition physique», a cependant souligné Wawrinka.

Un an à soigner sa blessure

Durant deux sets, la rencontre a été spectaculaire, Wawrinka répondant magnifiquement aux coups parfois surprenants de son adversaire qui a par exemple servi à la cuiller ou réussi une amortie gagnante sur la deuxième balle de service du Suisse. «Bublik est devenu bien plus solide dans son jeu et son comportement. Il est imprévisible, mais il a une ligne de conduite», a analysé le Suisse.

A partir de la fin de la deuxième manche, le Kazakh a petit à petit pris le dessus. Wawrinka a d'abord sauvé trois balles de set avant d'égaliser à 5-5 sur son service. Ce n'était que partie remise puisque Bublik s'est offert une quatrième balle de set deux jeux plus tard et cette fois il n'a pas manqué l'occasion. Le match avait basculé et Wawrinka, vainqueur du tournoi en 2014, a lâché dans la manche décisive.

Après un an passé à soigner une blessure au pied gauche qu'il traînait depuis 2019, il a repris la compétition le 29 mars au tournoi Challenger (circuit secondaire) de Marbella, où il a perdu d'entrée face au Suédois Elias Ymer (131e). Le match de Monte-Carlo a été «bien meilleur» que celui de Marbella, a estimé Wawrinka en soulignant son son corps «allait de mieux en mieux». «Je suis toujours loin du niveau que je veux atteindre, mais j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction», a-t-il ajouté.

Objectif Roland-Garros

«Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu en arrivant ici, j’essaie de rattraper le temps car je suis peut-être revenu à la compétition trop tôt. Mais c’était important mentalement de savoir que j’allais jouer deux tournois, Marbella et Monte-Carlo, pour pouvoir m’entraîner avec les meilleurs joueurs et jouer contre eux, et pour pouvoir retrouver toutes ces émotions qui m’ont tant manqué», a-t-il insisté.

Avant de savourer: «J’ai fait toute cette rééducation pendant un an juste pour revenir sur un court comme celui-là, pour être dans tournoi comme celui-là avec le public, l’ambiance, les émotions, l’adrénaline et le stress en même temps... C’est pour tout ça que je joue, et aujourd’hui c’était très agréable».

Pourtant, dans l'immédiat, Wawrinka n'a pas de plan précis pour la suite si ce n'est qu'il vise Roland-Garros (22 mai-5 juin) pour lequel il a dit avoir demandé une wild card. «Je dois avoir un programme qui me permette, quand j’arrive au prochain tournoi, de sentir que je suis prêt. Je prendrai le temps nécessaire», a-t-il assuré. De son côté, Bublik affrontera au 2e tour l'Espagnol Pablo Carreno (19e) ou l'Argentin Sebastian Baez (66e et issu des qualifications).