Le stand-up revient en force «grâce à TikTok et à la télé»

Le rideau vient de tomber sur «une édition mémorable. L’affluence était sans précédent avec dix spectacles à guichets fermés, attirant 2 000 spectateurs». Un regain du genre que Réjane Nennig attribue à une envie de «légèreté» de la part du public face à une actualité oppressante. «Notre salle est petite, le public est proche des artistes. Et ceux-ci sont généreux, ils restent souvent après le spectacle pour discuter et prendre des photos».

L’occasion de «voir les artistes en vrai»

Pour les spectateurs, c’est l’occasion de «voir les artistes en vrai. Les plus jeunes les ont découverts via les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube, et leurs aînés à travers la télévision».