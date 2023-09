Cette star des années 2000 a presque tout perdu

Drea De Matteo a remporté un Emmy Award, et on l’a vue dans «Les Soprano».

Elle a remporté un Emmy Award, et on l’a vue aussi bien dans «Les Soprano», «Desperate Housewives» où elle campait une méchante ou encore «Joey», le spin-off de «Friends» où elle interprétait la sœur de Joey (Matt LeBlanc). Mais la carrière d’actrice de Drea de Matteo semble terminée.

Ses prises de positions antivax l’ont notamment rendue persona non grata. Son agent l’a laissée tomber et l’Américaine de 51 ans a quasiment perdu sa maison. «Les choses ont changé au cours des trois dernières années…» raconte-t-elle pour Fox News Digital. «C’est une période de ma vie où j’aurais dû être plus relaxe. Alors que tout d’un coup, je me retrouve à devoir changer de carrière et trouver de nouvelles choses pour vivre, parce que ma propre industrie pense que je suis, en gros, une sauvage!» ajoute-t-elle.