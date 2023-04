Cette star de la NBA n’échappe pas au service militaire

C’est ce qu’on appelle revenir sur terre. En deux semaines, Lauri Markkanen est passé de star NBA à apprenti-militaire. Le grand finlandais - 2,13 m - de 25 ans foulait encore les parquets de la prestigieuse ligue nord-américaine au début du mois. Depuis le 17 avril, il a troqué baskets, short et maillot sans manches contre treillis et bottes.

Son statut ne le dispense pas de ses devoirs de citoyen. Astreint - comme tout homme majeur en Finlande - au service militaire, Markkanen a profité de la non-qualification du Utah Jazz en play-off pour rentrer au pays et remplir ses obligations. «Je me suis dit que c’était le bon moment pour le faire, au lieu de repousser à une période qui ne me conviendrait pas», a-t-il expliqué.

Lauri Markkanen sort de la meilleure saison de sa carrière. À Utah, où il a été envoyé à l’intersaison par Cleveland, il cumule en moyenne 25,6 points et 8,6 rebonds à 49,9 % aux tirs et 39,2 % à trois points. Ses performances lui ont offert sa première sélection au All-Star Game, en février, et lui valent d’être nommé parmi les trois finalistes pour le trophée de meilleure progression de l’année, avec Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) et Jalen Brunson (New York).