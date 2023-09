Une star des «Feux de l'amour» est décédée à l’âge de 43 ans

Billy Miller est décédé le 15 septembre 2023 à Austin, au Texas, a confirmé son agent à «Variety». L’acteur était âgé de 43 ans et était principalement connu pour ses rôles dans les séries «La force du destin», «Les feux de l’amour» et «Hôpital central». La cause de la mort de Billy Miller n’a pas été communiquée, mais selon son représentant, le comédien souffrait de troubles bipolaires.