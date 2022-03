Création : «Star Wars» se fête entre bons amis

À partir du jeu de mots «May the 4th be with you», inspiré de la célèbre réplique-culte de «Star Wars» «May the force be with you» (que la force soit avec toi), le 4 mai avait été décrété Journée internationale «Star Wars». Pour fêter l’occasion, le site spécialisé JibJab a mis en ligne une application Flash permettant à tout internaute fan de la série de devenir le héros de la saga.