Etats-Unis: Starbucks annonce des mesures pour ses employés

États-Unis : Starbucks annonce des mesures pour ses employés

Confronté à une vague de syndicalisation inédite, Starbucks va notamment augmenter les salaires de ses employés aux États-Unis.

La chaîne de cafés a étoffé la palette de hausses de salaire qu’elle avait déjà annoncé précédemment et qui prévoit notamment que le salaire minimum soit porté à 15 dollars de l’heure au 1er août aux États-Unis. Ce relèvement plus ambitieux des rémunérations, couplé à un plan de transformation des succursales, va bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 200 millions de dollars, qui porte les dépenses dédiées en 2022 à un milliard de dollars.

47 antennes syndicales

«Pour autant», a-t-il poursuivi, «nous avons une approche très différente et une vision beaucoup plus positive pour notre société, appuyée sur l’écoute, la communication et la collaboration». «Nos valeurs ne sont pas et n’ont jamais été le résultat d’interférences provenant d’une entité extérieure» à l’entreprise, sous-entendant que l’aspiration syndicale n’avait pas été insufflée par des employés, mais par des personnes étrangères à la société.