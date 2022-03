Rififi pour un yacht : Starck fait saisir le bateau de Steve Jobs

Le yacht, baptisé «Vénus», a été saisi à Amsterdam suite à un litige entre les héritiers du fondateur d'Apple et le designer français au sujet de factures impayées.

M. Klaassen a assuré que M. Starck et Steve Jobs avaient été «très proches pendant la période de création du design» et au début de la construction: «C'est en partie pourquoi il n'y a pas d'accord formel pour le travail effectué». L'avocat est en contact avec Gérard Moussault, le représentant des héritiers de Steve Jobs, dont sa veuve Laurene Powell Jobs et les trois enfants du couple, Reed, Erin et Eve.