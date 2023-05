Penélope Cruz, Dua Lipa, Roger Federer ou encore Gisele Bundchen ont participé, lundi soir, à la soirée la plus convoitée de New York.

New York : Stars de la mode et du showbiz s’affichent au gala du Met

1 / 36 Rihanna et son compagnon ont fait sensation au gala du Met. AFP AFP AFP

Il y a les Oscars à Los Angeles et le gala du Met à New York: les stars mondiales de la mode, du showbiz, du sport et de la politique ont rendu hommage lundi soir, dans le luxe et l’extravagance, au «Kaiser» Karl Lagerfeld décédé en 2019, lors d’une des soirées les plus sélectives de la planète.

A$AP Rocky et Rihanna. AFP

Dans une robe blanche Valentino, la superstar de la pop Rihanna est arrivée, comme d’habitude, dans les dernières, sur le tapis crème du prestigieux écrin du Metropolitan Museum of Art de Manhattan, sur la mythique Cinquième Avenue, précédée par la championne de tennis Serena Williams et la mannequin Karlie Kloss. Toutes les trois sont enceintes. Les grossesses de Williams et de Kloss ont été rendues publiques lundi soir.

Serena Williams et son mari Alexis Ohanian le 1er mai 2023 au gala du Met. AFP

Rihanna s’est contentée de lancer à la forêt de caméras «se sentir bien» tandis que son compagnon le rappeur ASAP Rocky s’est dit «heureux d’être père».

La robe Chanel de Kidman

Les célébrités mondiales du cinéma Penélope Cruz et Nicole Kidman, les chanteuses Dua Lipa, Rita Ora et Cardi B, le champion du tennis à la retraite Roger Federer, les mannequins Gisele Bündchen et Kate Moss sont aussi parmi les centaines d’invités de l’événement le plus couru et le plus fantasque de l’année à New York.

Dans une robe Chanel qu’elle avait portée pour la première fois il y a près de 20 ans dans une publicité pour le parfum «Numéro 5», Nicole Kidman a déclaré à l’AFP être «tellement contente de pouvoir encore la porter».

Nicole Kidman monte les marches lors du Gala du Met le 1er mai 2023. Getty Images via AFP

La chanteuse Dua Lipa était aussi vêtue d’une robe couleur crème que Lagerfeld avait dessinée pour Chanel, dans les années 1990, mise en valeur par un stupéfiant collier en diamant du joaillier Tiffany, dont le propriétaire LVMH vient de rouvrir son célèbre magasin sur la 5e Avenue.

Dans la pure tradition philanthropique américaine pour lever des millions de dollars, le gala du Met, qui a lieu le premier lundi de mai, est destiné à financer le département mode du musée, The Costume Institute, dont l’exposition annuelle, à partir du 5 mai, rend hommage au couturier au catogan et lunettes noires, indissociable de la maison Chanel.

Créé en 1948, le «Met Gala» a longtemps été réservé à la très haute société new-yorkaise, mais la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour l’a repris en main en 1995, pour le transformer en événement «people» planétaire adapté à l’ère des réseaux sociaux.

50 000 dollars la place

Même invité, le billet coûte très cher: 50 000 dollars pour une place au dîner (contre 35 000 dollars en 2022), à partir de 300 000 dollars la table payée par un mécène.

Dès lundi matin, sous un ciel bleu sans nuages, des fans se pressaient devant le Met, immense bâtiment néo-classique sur la mythique 5e Avenue, en lisière de Central Park.

Dans la matinée, l’ancienne mannequin et ex-première dame de France Carla Bruni avait déjà rendu hommage à «Karl», lors de la présentation à la presse de l’exposition événement sur le couturier, «Line of Beauty». Dans le cadre pompeux de l’un des plus grands musées du monde, sous une immense verrière et au milieu des statues, elle s’est dite «honorée d’être ici aujourd’hui pour célébrer la carrière extraordinaire de (son) cher ami».

«Immense talent» de «Karl»

«Tout l’intéressait, sauf la médiocrité», a estimé Carla Bruni, louant son «immense talent», devant Anna Wintour - amie de longue date de Lagerfeld - et sous les yeux de Federer, l’un des coprésidents du gala cette année avec Dua Lipa, Michaela Coel et Penélope Cruz.

En hommage à la légende de la mode, disparue en février 2019, toutes les stars du gala étaient censées être habillées de tenues l’honorant. Des voix se sont toutefois élevées pour déplorer qu’un si grand hommage soit rendu au «Kaiser», qui avait critiqué le mouvement #metoo et eu des propos jugés blessants pour les mannequins de taille ronde.

«Le spectacle est vraiment centré sur Karl le designer, sur ses œuvres plutôt que sur ses mots», a défendu le commissaire de l’exposition et conservateur en chef du Costume Institute, Andrew Bolton. La personnalité de Lagerfeld est évoquée à la fin de l’exposition «mais nous n’avons pas ajouté ses commentaires les plus controversés et insultants», a assuré Andrew Bolton.