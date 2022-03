Super Bowl : Stars, hip-hop, suspense et genou à terre

Un match haletant jusqu’au bout, avec la victoire des Rams (23-20) contre les Bengals, mais aussi le tout show-business au stade, du hip-hop, des publicités et un genou à terre posé par Eminem, le 56e Super Bowl a été riche en temps forts.

Pluie de stars à LA

The Rock sur la pelouse en Monsieur Loyal pour présenter les équipes, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Kanye «Ye» West encagoulé, Jay-Z sur le bord du terrain, Matt Damon ou Mark Wahlberg, le Super Bowl sentait bon le glamour. L’événement sportif le plus suivi aux États-Unis était de retour à Los Angeles, pour la première fois depuis 29 ans, dans l’écrin flambant neuf du SoFi Stadium, et le gratin du show-business s’est déplacé en masse.