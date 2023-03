Le Statec confirme: inflation à la baisse, un seul index prévu en 2024

En revanche, le Statec a revu fortement à la baisse ses prévisions pour 2024: alors qu'il prévoyait il y a encore quelques semaines un rebond au 1er janvier 2024, la tripartite et son lot de mesures sont passées par là et il projette désormais une hausse des prix de 2,8% contre 4,8%. Du même coup, il n'envisage qu'une seule tranche indiciaire, au 4e trimestre 2024. Pour l'instant, les prévisions à moyen terme étant difficiles à dessiner.

Un quatrième trimestre maussade

De son côté, alors qu'il a plutôt stagné à l'échelle de la zone euro, le PIB en volume, au Luxembourg, a plongé (-3,8% sur un trimestre, -2,2% sur un an), notamment à cause d'un fort repli du secteur financier (-10,8% sur un trimestre). La baisse d'activité dans les secteurs des services aux entreprises (-3,2% su un trimestre) et ceux d'information et communication (-3,7%) «ont particulièrement pesé sur le résultat d'ensemble», note le Statec.