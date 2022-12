Au Luxembourg: Pas de récession en vue, les prix de l'immobilier devraient stagner

Bien sûr tout dépendra notamment de l'évolution des prix et de la disponibilité du gaz, mais le Statec a estimé dans sa note de conjoncture numéro 2 de 2022, présentée ce lundi, que le Luxembourg devrait échapper à une récession en 2022 et 2023. Contrairement à la zone Euro. Le Grand-Duché devrait connaître une «croissance modérée»: 1,7% en 2022 et 1,5% en 2023. Une conséquence notamment des mesures issues des négociations tripartites, estime l'institut de statistiques.

Ces derniers mois, l'inflation a été inférieure au Luxembourg à celle de la zone Euro. Environ 6,9% sur un an en septembre-octobre contre 10,6% en zone Euro. «Par exemple, le prix du gaz a augmenté en octobre de 40% sur un an au Grand-Duché, contre 80% dans la zone Euro», insiste Bastien Larue, économiste au Statec. Mais l'énergie pèse moins lourd dans l'inflation, qui s'est répandue. L'énergie ne représente ainsi plus qu'un tiers de la hausse globale des prix, tandis que la part des services, des biens manufacturés et de l'alimentation (+11% en un an) augmente.