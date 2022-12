Au Luxembourg : Faire le plein coûte moins cher, l'alimentation toujours en hausse

L’indice des prix à la consommation a baissé de 0,2% en novembre, indique ce mercredi l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). «Cette tendance s’explique par le net recul des prix des produits pétroliers de 4.8% en un mois», analyse-t-il. Il fallait notamment débourser 7,4% de moins pour un litre de diesel et 1,7% de moins pour un litre d'essence. Le montant de la facture pour le mazout de chauffage s’amoindrit de 15.5%. Mais les prix des produits dérivés de l’or noir sont supérieurs de 20,9% par rapport à novembre 2021.

Le résultat général est aussi influencé par une variation saisonnière en relation avec les voyages à forfait. En effet, les voyageurs payent leurs séjours 26.7% moins cher qu’un mois plus tôt. Les prix des billets d’avion diminuent en moyenne de 5,3% par rapport au mois d’octobre.

En outre, l’entrée en vigueur de la loi sur la gratuité de l’éducation non formelle, qui «avait déjà modéré l’indice du mois d’octobre», est aussi visible dans l’indice du mois de novembre, poursuit le Statec.

En revanche, les prix des produits alimentaires ont encore augmenté, de 0,2% par rapport à octobre. La farine et autres céréales (+3%), le fromage (+2,4%) et les fruits frais (+2,1%) ont le plus pesé sur cette tendance, note le Statec. En comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 10,7%.