Seule 41,7% de la population du pays n'est que luxembourgeoise

On vous l'a déjà dit , le Luxembourg comptait, au 1er janvier de cette année, 660 809 habitants, un chiffre en augmentation de 2,4% sur un an, et de 81,2% sur 42 ans. Un bond qui s'explique surtout par le développement économique de ces dernières décennies, qui a drainé une population étrangère importante. Ainsi, la part des étrangers dans le pays est passée de 26,3% en 1981 à 47,4% en 2023, Portugais en tête depuis toujours, autrefois devant les Italiens, aujourd'hui devant les Français.

Le Brésil, Luxembourg tropical

Au final, le pays compte au 1er janvier 275 953 résidents qui ne sont que citoyens grand-ducaux, soit 41,7% de la population. Les Luxembourgeois qui ont deux nationalités sont plus jeunes (29,3 ans en moyenne, contre 41,2 ans pour l'ensemble des Luxembourgeois) et un quart d'entre eux ont moins de 16 ans, un autre quart ayant plus de 43 ans.

À l'inverse, le Statec relève qu'il y a aussi de plus en plus de Luxembourgeois à l'étranger. Ils étaient, au début de cette année, 122 349, 50% de plus qu'en 2020. L'institut des statistiques note ainsi que de plus en plus de citoyens quittent le pays pour aller chez les voisins, la France (31 480), la Belgique (26 450) et l'Allemagne (19 621) restant les terres d'accueil principales des Luxembourgeois en quête d'un immobilier à des tarifs un peu plus humains qu'au pays et regroupant 63% des Luxembourgeois de l'étranger.