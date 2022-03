Procès Bommeleeër : «Stay-Behind» aurait commis les attentats

LUXEMBOURG - Comme par magie, les avocats parviennent à faire apparaître de nouveaux témoins dans le procès Bommeleeër. Même un député allemand a maintenant évoqué l’implication du réseau «Stay-Behind».

La pertinence des déviations du procès ne semble d’ailleurs pas toujours claire, d’autant plus que les accusés défilant à la barre ne semblent ni confirmer ni contredire une possible culpabilité des accusés. À l’issue d’un témoignage très étrange qui mettait en cause Ben Geiben et qui affirmait que celui-ci aurait reconnu être le poseur de bombes, les avocats Gaston Vogel et Lydie Lorang ont ce lundi à nouveau misé sur la théorie de l’implication du réseau «Stay-Behind».