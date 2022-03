Mode de vie : Steampunk, un autre modèle de société

FOND-DE-GRAS - Le steampunk, c'est d'abord une mode. Mais aussi une réflexion sur un autre mode de vie. Un monde sans pétrole

L'essentiel

Que ce serait-il passé si à la fin du XIXe siècle le moteur à vapeur de Léon Serpollet avait été préféré au moteur à explosion de Gottlieb Daimler? Pour s'en faire une petite idée, rendez-vous samedi et dimanche au Fond-de-Gras, entre Pétange et Differdange, à l'occasion de la seconde convention steampunk de l'histoire du site. À cette occasion, des centaines de passionnés sont attendus pour recréer un village de vaporistes. Au programme: échoppes avec des objets en métal et en cuir en tout genre, boutiques de fripes victoriennes mais aussi spectacles de danses et d'acrobatie ainsi que concert steampunk avec le groupe Victor Sierra.

«Pour le Fond-de-Gras, c'est l'occasion de clôturer sa saison touristique en apothéose avec un événement insolite qui correspond tout à fait à l'esprit», se réjouit Frédéric Humbel, seul salarié du site historique et industriel. Alors que l'an passé plus de 1 000 personnes s'étaient rendues jusqu'au Fond-de-Gras, les organisateurs attendent un engouement encore plus grand cette année. «Surtout si la météo joue le jeu», espère Frédéric Humbel.

Compte tenu du peu de places de stationnement à disposition, les organisateurs préconisent aux curieux et aux participants de prendre le Train 1900 (à vapeur, ça tombe bien) à partir de la gare de Pétange jusqu'au Fond-de-Gras. Un billet à 9 euros par personne et valable toute la journée sachant que l'entrée à la convention est, elle, gratuite. Si la «Belle Époque» et son faste vous fascinent et que l'idée d'un monde sans pétrole et ses dérivés (certains diraient ses dérives) vous paraît séduisante, alors vous trouverez un intérêt à remonter le temps jusqu'à «l'anno 1900».

Patrick Théry