Concert à l'Atelier : Steel Panther a encore sorti ses griffes

LUXEMBOURG - Les membres du groupe de glam-metal californien ont fait passer un grand moment à leurs fans, samedi soir, à l'Atelier.

Si le spectacle était aussi dans la salle, avec pantalons spandex et foulards léopard de rigueur, Steel Panther a fait le grand show sur scène, pour sa première au Luxembourg. Le groupe maîtrisait parfaitement son sujet, et les fans les paroles des morceaux par cœur, de «Eyes of the Panther» à «Turn Out the Lights», en passant par «Asian Hooker» ou «Party Like Tomorrow Is the End of the World», pour une véritable communion heavy-metal.