Open d’Australie : Stefanos Tsitsipas premier qualifié pour la finale

Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, s'est qualifié vendredi, à Melbourne, pour la finale de l'Open d'Australie, sa deuxième finale majeure après Roland-Garros 2021, en battant le Russe Karen Khachanov (20e) 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3. «Enfant, j'ai vu Marcos Baghdatis jouer en finale ici et je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, jouer un jour sur ces courts. Ça me rappelle donc des souvenirs d'enfance», a savouré le Grec de 24 ans, en évoquant la finale 2006 perdue par le joueur chypriote contre Roger Federer.