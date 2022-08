US Open: Stefanos Tsitsipas sorti d’entrée par un qualifié

C’est une grosse contre-performance assez inattendue de la part de l’ancienne No 1 mondiale (en 2017), sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), qui semblait avoir acté dans l’Ohio son retour au premier plan, un an après être sortie du Top 10 en raison d’une série de blessures à une épaule et une cuisse.