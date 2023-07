Visite du président allemand: Steinmeier dit pourquoi il aime tant le Luxembourg

La visite du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier ce lundi et ce mardi vise à «souligner les relations bilatérales étroites et amicales entre les deux pays». L'accueil chaleureux et personnalisé de Xavier Bettel l'a également confirmé: «C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir ici. L'Allemagne est plus qu'un simple voisin, c'est un ami et un partenaire avec qui il existe une coopération étroite et confiante».