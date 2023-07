YouTube: «Stéphane Bern en assassin», la vidéo devient virale

Vêtu du costume du personnage principal, Stéphane Bern apparaît dans la cour d'un château de Toscane, après un saut digne des plus belles cascades hollywoodiennes. Il se met à conter l'histoire d'un certain Ezio Auditore (NDLR: un personnage du jeu) avant de poignarder Cyprien qui vient à lui. La scène est à visionner à partir de 2:22.

La vidéo cumule déjà 1,8 million de vues en 24 heures. Sa cascade et son jeu d'acteur font l'unanimité auprès des utilisateurs de la plateforme. «Stéphane Bern dans le rôle d'un assassin est probablement une des meilleures choses qu'il m'ait été donné de voir cette année!», commente l'un d'eux. «Stéphane Bern c'était tellement inattendu, j'ai claqué de rire».

Le buzz s'empare également de la Toile. «Oubliez Barbie et Oppenheimer (NDLR: deux films qui sortent au cinéma cette semaine.), Stéphane Bern vient de tuer le cinéma», «Les US ont Tom Cruise, on a Stéphane Bern», «On a trouvé la vidéo de l'année», peut-on également lire.