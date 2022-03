Stéphane Bern imite Ophélie Winter

Invité aux côtés d’Ophélie Winter dans l’émission «Panique dans l’oreillette», diffusée mardi prochain, Stéphane Bern s’est mis dans la peau de la chanteuse... en reproduisant son dernier clip.

Très en colère, Ophélie Winter n’aurait pas du tout aimé la tournure qu’a prise l’émission après cela déclarant notamment à l’encontre du présentateur Frédéric Lopez: «Vous insistez pour parler d’un truc dont tout le monde se fout et qui va m'occasionner trop de problèmes. Si ça continue, je ne dis plus rien! (…) Vous me faites passer pour une conne, je me pète une cheville, vous insistez sur des sujets que je n'ai pas le droit d'aborder, ce n'est pas du tout ce que tu m'avais dit au téléphone!»